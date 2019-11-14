Tezmaksan Akademi ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği

14.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:08

Tezmaksan Akademi ile OSTİM Teknik Üniversitesi, eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliği yaparak güçlerini birleştirdi.

Tezmaksandan yapılan açıklamaya göre, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Tezmaksan Akademi, OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Tezmaksan Akademi, 2019-2020 eğitim döneminde OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile çalışacak.

Akademinin eğitmenleri, makine mühendisliği bölümü ve makine programı öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek. İş birliği kapsamında iki kurum, uygulamalı eğitim, iş başında eğitim, staj uygulamaları, kariyer ve rehberlik merkezi ve istihdam çalışmaları alanlarında ortak projeler yürütecek.

Üniversitede gerçekleştirilecek bu eğitimlerin yanı sıra sanayi çalışanları da Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerden yararlanma imkanına sahip olacak.

Kaynak: AA