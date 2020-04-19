Tezhip sanatçısı Emel Türkmen, sanat hayatını anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tezhip sanatçısı Emel Türkmen, sanat hayatını anlattı - Haberler
Emel Türkmen, Instagram, Güncel

Tezhip sanatçısı Emel Türkmen, sanat hayatını anlattı

Cilt ve tezhip sanatçısı Emel Türkmen, Geleneksel Sanatlar Derneği ve Lale Sanat iş birliğiyle düzenlenen programın beşincisine konuk oldu.

19.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:04
Tezhip sanatçısı Emel Türkmen, sanat hayatını anlattı

Cilt ve tezhip sanatçısı Emel Türkmen, Geleneksel Sanatlar Derneği ve Lale Sanat iş birliğiyle düzenlenen programın beşincisine konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Instagram'da canlı yayınla gerçekleştirilen programın yönetimini Özlem Çolak Aslan üstlendi.

Türkmen, sanat yolculuğunu anlattığı konuşmasında, eğitimine Sultan Selim Kız Meslek Lisesi Klasik Cilt bölümünde Ali Kunduracıoğlu'ndan ders alarak başladığını ifade ederek, cilt sanatında alanında çalışmanın yanı sıra esas olarak tezhip sanatında uzmanlaştığını söyledi.

Tezhip tasarımı yaparken kelamın ruhunu yakalamaya dikkat ettiğini belirten Türkmen, "Yeni çıkardığım her desende özgünlük olması benim için çok önemli. Desenin içerisinde uzuvların çeşitliliği, kompozisyonun kalitesi gibi öğelere elimden geldiğince çok dikkat etmeye çalışıyorum. İşçilik ve renklendirme bundan sonra geliyor benim için." dedi.

Türkmen, tezhibe başlayacak kişilere hoca seçiminde çok dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Hoca talebe ilişkisi çok mühimdir ve kendileri için doğru olan hocayla güven içerisinde bir eğitim götürmeleri gerekir. Ayrıca talebelerin çok iyi birer gözlemci olmaları gereklidir. Hoca talebeye, talebe de hocaya nasiptir. Ben bu konuda çok nasipli olduğumu düşünüyorum. Öğrencilerimden gerçekten hem ahlakları hem de yetenekleri bakımından çok memnunum." diye konuştu.

Türkmen, 2018'de "Yeditepe Bienali" kapsamında öğrencileriyle gerçekleştirdiği "Keşif" sergisinde özgün tasarımlarının çok ilgi gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Sergi 9 gün açık kaldı, 4-5 defa gezenler oldu. Zaten Sirkeci Garı'nın kendisine ait hoş bir atmosferi ve konumu var. Yani açıkçası özgün tasarımlarımızdan ötürü biraz ağır eleştirileceğimiz konusunda endişelerim vardı. Fakat çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta sergi daha sonra klasik olmayan eserleriyle yurt dışına da taşındı. Ben bu kadar farklılığa açık olduğumuzu düşünmüyordum fakat özellikle son 10 yıldır çok fazla şeyin değişmiş olduğunu sergide anlamış oldum. Bu tasarımlar öğrencilerimizle benim kendimizi keşfimizi anlatıyordu, serginin adını da bu yüzden 'Keşif' olarak tercih etmiştik."

Yaklaşık 1 saat süren programda Emel Türkmen izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Tezhip sanatçısı Emel Türkmen, sanat hayatını anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:57:48. #1.14#
title