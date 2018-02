Tezgahtarlıkla Başladı Fabrikatör Oldu

Ticaret hayatına tezgahtar olarak başlayan Mardin Midyat doğumlu Halil El, geçen süre içerisinde işlerini geliştirerek 1000 kişinin istihdam edilebileceği kapasiteye sahip bir tekstil fabrikasının patronu oldu.

Devletten aldığı bazı teşviklerle ilçesinde 2014 yılında kurduğu fabrikada dört yıl içerisinde 12 milyon giysiyi imal ederek ihraç eden El, kapasiteyi yükseltip daha fazla üretim ve hızlı ihracat için ortak arıyor

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen "Mardin ve Dicle Bölgesi Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" etkinliğine katılan El, hikayesini anlattı.

"Ticaret hayatına tezgahtar olarak başladım." diyen El, "Tezgahtarlıktan sonra ufak bir mağaza açma imkanım oldu. Giyim, konfeksiyon ve ev tekstili alanında Midyat merkezde açtığım mağazamı zamanla büyük bir alışveriş alanı haline getirdim. Mağazam devam ediyor. Bunu da ileride şubelerini açarak büyütmeyi hedefliyorum." dedi.

Mağazacılık yaparken her ay düzenli olarak yıllarca İstanbul'a mal almak için gidip geldiğini aktaran El, "Bursa, İstanbul ve Adana'ya gidip gelmelerimiz nedeniyle tekstil ile haşir neşir oldum ve o kültürü edindim. Her gelip gittiğimde kendimi geliştirme imkanı buldum." diye konuştu.

İdil Yatılı Bölge Okulu'ndan mezun olduğunu, gençlik çağından itibaren "Devlet, defterimizi, yemeğimizi, yatağımızı ve her türlü ihtiyacımızı karşıladı. İleride bunu misliyle vermeliyim" terbiyesiyle büyüdüğünü ifade eden El, şöyle devam etti:

"Ortaokulu bitirdikten sonra ailemin geçimini sağlamak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldım. Onun için okumaya devam edemedim. Ancak eğitimi bırakmadım. Bir yandan çalışırken diğer yandan liseyi dışarıdan bitirdim ve şu anda da işletme fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Çok şükür Mevlam bana bir imkan ve fırsat verdi."

- "Ülkemizin geleceğine ve insanımıza güvendim"

Sekiz bin metrekare alandaki tekstil fabrikasını 2014 yılının ocak ayında kurduğunu kaydeden El, işletmecilikte dört seneyi geride bıraktıklarının altını çizdi.

100 bin nüfuslu Midyat'ta 1000 kişinin aynı anda çalışabileceği büyüklükte bir fabrika açma konusunda büyük cesaret gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Ülkemizin geleceğine ve insanımıza güvendim" diye cevap veren El, "Türkiye'nin geleceğine inancım var. Bu ülkenin ileride çok iyi noktaya geleceğine düşünüyorum." dedi.

Fabrikasının 5 milyon dolara mal olduğunu vurgulayan El, yoğun emek isteyen sektörün aslında bir dert işi olduğunu, mesleğini sevmeyen kişinin bunun altında kalkmasının güç olduğunu belirtti.

İş adamı El, fabrikayı kurarken devletten teşvik aldığını dile getirerek, "Burası 6. Bölge teşvikleri kapsamında yer alıyor. İşletmeyi kurarken arsa tahsisi var. Makineleri alırken Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası söz konusu oldu. İşletme açıldıktan sonra ise en önemli şey, sigorta priminde işveren hissesini devlet ödüyor. Çalıştığımız her elemanın SGK priminin yüzde 90'ını devlet, yüzde 10'unu ise işveren olarak biz ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Burada istihdam her şeyin ilacıdır"

Elini değil, gövdesini taşın altına koyduğunu vurgulayan El, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bu tür yatırımları yaparken aslında bataklık kurutuluyor. Haliyle birilerinin hedefi oluyorsunuz. Terörün insan kaynağı genç nüfustur. Yaratılış olarak yüce Mevla, hiç kimseyi kötü yaratmamıştır. Ama insanın gördüğü eğitim, çevresel faktörler, dost ve ahbap ortamı insanı bir noktaya taşıyabiliyor. Bu bölge çok çocuklu ailelerden oluşuyor. Köyünde evi kira olmayan bir ailenin iki çocuğu çalıştığı zaman hanesine 3 bin 200 lira girer. Çalışan ve her gün kendini geliştiren kişi asla, terörist olmaz. Buralardan istihdam yaratmak silahtan daha etkili ve tesirli olur. Burada istihdam her şeyin ilacıdır. Ekonomisi gelişmiş, geçim kaygısı olmayan toplumların hangisinde ülkemize benzer bir durum var? Bir geliri olan, geleceğe umutla bakan birisi, önündeki hayatı planlamaya çalışır. Daha bir ev almayı, güzel bir araba sahibi olmayı ve çocuğunu daha kaliteli bir eğitimden geçirmeyi düşünür ve bunların hesabını yapar ve kendi hayatına odaklanır. Ondan sonra da topluma nasıl bir değer katacağının planlarını yapar. Bu yoksa, kişi her türlü numaranın peşinde olanların emellerine alet olur."

Hemera Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Halil El, fabrikasının 1000 kişinin istihdam edilebileceği bir kapasiteye sahip olduğunu ancak şimdilik 200 kişiyle çalıştıklarını ifade etti.

El, "Biz bu işletmeyi, burada ürettiklerimizi doğrudan ihraç etmek mantığıyla kurduk. Dört yılda 12 milyona yakın ihracat ürünü yaptık. Önce 30 kişi ile başladık, sonra 200'e çıktık. Bu sürede ürettiğimiz 12 milyon ürünü cezasız bir şekilde adreslerine teslim ettik. Kapasiteyi yükseltip daha fazla üretim ve hızlı ihracat için ortak arıyoruz." diye konuştu.