Tezgahtaki en pahalı balık Çinekop oldu
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Tezgahtaki en pahalı balık Çinekop oldu

Tezgahtaki en pahalı balık Çinekop oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahta en pahalı balık kilosu 50 TL'den satışa sunulan çinekop oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahta en pahalı balık kilosu 50 TL'den satışa sunulan çinekop oldu.

Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanıyor. Balık fiyatlarında artış görülürken, zam şampiyonu ise çinekop balığı oldu. Tezgahlarda İstavrit 30 TL, Hamsi 40 TL, Mezgit 40 TL, Alabalık tane 7 TL, İskorpit 20 TL, Levrek 25 TL, Çupra tane 25 TL satışa sunuldu. Çinekop ise 50 TL'den satılarak, zam şampiyonu oldu. Balıkçılar en pahalı balığın çinekop olduğunu söylediler. - DÜZCE

Tezgahtaki en pahalı balık Çinekop oldu
Tezgahtaki en pahalı balık Çinekop oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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