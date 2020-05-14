Tezgahta unutulan telefonlar hırsızların hedefi oldu Gaziantep'te dükkan tezgahlarında unutulan telefonlar hırsızların hedefi oldu.

Gaziantep'te dükkan tezgahlarında unutulan telefonlar hırsızların hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde farklı zamanlarda 3 iş yerinde cep telefonu hırsızlığı meydana geldi. Tezgahın üzerinde bırakılan telefonları çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ve güvenlik kameralarını inceleyen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların eşkalini ve kimliklerini belirledi. Ekipler yürüttüğü operasyonda, şahıslardan birini yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA