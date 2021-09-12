Tezgahta palamut bollaştı, fiyatlar düşüyor

ZONGULDAK - Batı Karadeniz'de sezon başında bir hayli yüksek fiyata satılan palamut, avlanmaya başladıkça fiyatlar düşmeye başladı.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Zonguldak Alaplı Limanı'na balıkçılar bol palamutla dönmeye başlayınca fiyatlarda düşüş yaşanması hem tezgahları şenlendirdi hem de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Uzun yıllardı balıkcılık yapan Tuncay Yazgan gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene palamutta bolluk sezonu yaşayacağını söyledi.

Havaların soğumasıyla Palamut fiyatları daha da düşeceğini söyleyen Yazgan, "daha düne kadar tezgahlarda palamudu 30 liraya satıyorduk. Bu sene tam bir palamut sezonu yaşıyoruz. Şu anda palamudu 20-25 liradan satıyoruz. Halkımız tezgahlardaki fiyatlardan memnun ayrıca esnaf da yoğunluktan memnun. Diğer balıklara göre bu sene palamut oldukça fazla çıkıyor. Önümüzdeki günlerde balık bolluğunun devam etmesi halinde fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Yazgan, çinekopun 30, barbunun 35, mezgitin 30-40, hamsinin 30, palamutun ise 20-25 arasında satıldığını aktardı.