TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI - Haberler
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TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de teknik servisine girip fiyat soran şüpheli, çalışanın arkasını dönmesiyle tezgahtaki cep telefonunu çaldı.

MERSİN'de teknik servisine girip fiyat soran şüpheli, çalışanın arkasını dönmesiyle tezgahtaki cep telefonunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Pozcu Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında teknik servise gelen bir kişi, cep telefonu ekranı fiyatı sordu. Çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen kişi, tezgahta bir müşteriye ait cep telefonunu çalarak cebine koydu. Cep telefonun olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamera görüntülerini inceleyip polise şikayette bulundu.

ALDIĞI ÜRÜNÜN PARASINI ÖDÜYOR

Şüphelinin telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine girip çalışanla konuşan şüpheli, bir süre etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra çalışanın arkasını dönmesiyle tezgahta duran cep telefonunu alarak cebine koyuyor. Şüpheli, satın aldığı ürünün parasını ödeyerek iş yerinden ayrılıyor.

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI

TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI - Haberler
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