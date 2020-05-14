Tezgahta bırakılan telefonlar hırsızların hedefi oldu... Hırsızlık anı kamerada
Tezgahta bırakılan telefonlar hırsızların hedefi oldu.
Tezgahta bırakılan telefonlar hırsızların hedefi oldu... Hırsızlık anı kamerada
Boş tezgahlardaki hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te tezgahlarda bırakılan telefonlar hırsızların hedefi oldu.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde farklı zamanlarda 3 ayrı iş yerinde cep telefonu hırsızlığı meydana geldi. Tezgahın üzerinde bırakılan telefonları çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.
Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ve güvenlik kameralarını inceleyen Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızların eşkalini ve kimliklerini belirledi. Ekipler yürüttüğü operasyonda, şahıslardan birini yakalamayı başardı.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA