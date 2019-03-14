Tezgahsız Halı Dokuma İçin Patent Aldı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Emine Tonus, delikli kumaşlar üzerinde, tezgaha gerek duymadan halı dokuma tekniği geliştirdi. Tonus, bu alanda patent aldı.

Sivas Meslek Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Temel Alanı Geleneksel Türk Sanatları Halı-Kilim ve Dokuma Bölümü Öğretim Görevlisi Emine Tonus 2015 yılında patent başvurusunu gerçekleştirdiği tekniğin 2018 yılı Eylül ayında tescillendiğini ifade etti.

Modern yaşam içerisinde tezgahların artık çok kullanılmadığına dikkat çeken Tonus, "Yapmış olduğum bu çalışmayla hiçbir tezgaha ihtiyaç duyulmadan atkısı ve çözgüsü kendi üzerinde olan, delikli kumaşlar üzerine basit iğne ve iplik yardımıyla çeşitli düğüm teknikleri ile bir dokuma geliştirdim. Bununla ilgili sadece elimizde var olan normal delikli kumaşları kullanabileceğimiz gibi etamin veya piyasada rahatlıkla temin edebileceğimiz telis türü kumaşlar uygun olacaktır. Aynı zamanda çeşitli renkteki ilmeklik iplikler, tercihen fantastik iplikler de olabilir. İğne etamin ve yorgan iğnesi tercih edilir. Halı makası mutlaka olmak zorunda değildir. Evde var olan dikiş makası olarak değerlendireceğimiz makaslar. Halı tarağı olarak da yine aynı şekilde saç taraklarının sık dişli olanları tercih edilebilir. Bir adet tığ ve halının sırtını kuvvetlendirmek içinde, kuvvetli bir yapıştırıcı ve halı kaydırmaz tabana ihtiyacımız var. Biz, bu işlemi yapabilmek için herhangi bir teknik donanıma ihtiyaç duymuyoruz. Elde ettiğimiz bu malzemeleri masada veya dizimizin üstünde tıpkı nakış yapar gibi iğneyi ipliği takmak suretiyle dokuyabiliriz. Şahsen Türk Gördes düğüm tekniği çalıştım ama uygulayıcılar istediği teknikleri kullanmak suretiyle çözgü diye tabir ettiğimiz boyuna giden ipliklerin arasından iğneyi geçirerek işlemi yapacaklardır" dedi.

'ATIK MALZEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDE BİR ÇALIŞMA'

Tonus, kadın, erkek, genç, yaşlı her birey için piyasadan ekonomik olarak elde edecekleri malzemelerle kolay bir şekilde dokuma yapabileceklerini söyleyerek, "Atık malzemelerin değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yaptım burada. Biz özellikle bu çalışmayla boş iş gücünün üretime dönüştürülmesini, çalışan vatandaşlar için hobi olarak boş vakitlerinin değerlendirilmesini, aynı zamanda atık malzemelerin tekrar geri dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Yine üretim fazlası ürünlerin satılarak ek gelir temin etme yollarının açılmasını, hasta ve engeli olan dezavantajlı kişilere de bir faaliyet alanı olmasını amaçladık. Umarım ata yadigarı olan halı kültürünün yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir çalışma olur diye düşünüyorum. Biz bu malzemeleri öncelikli olarak saçak payı bırakarak, çiti örerek havları takarak ve kıyı kolonunu yapıp sırt kısmını kuvvetlendirmiş olarak tamamlamış olacağız" diye konuştu.

- Sivas

Kaynak: DHA