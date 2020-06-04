Tezgahları kültür balıkları süslüyor
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Tezgahları kültür balıkları süslüyor

Ordu açıklarındaki kafeslerde üretilen kültür balıkları, tezgahları süslüyor.

Tezgahları kültür balıkları süslüyor
04.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:21

Ordu açıklarındaki kafeslerde üretilen kültür balıkları, tezgahları süslüyor. Sağlık açısından oldukça faydalı oldukları bilinen kafes balıkları, özellikle yaz aylarında tercih ediliyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya, Japonya ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (kafes) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL'ye kadar yükselebiliyor. Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

Büyük tekneler için denizlerde avlanma sezonunun kapanması ile birlikte balıkçı tezgahlarını kültür balıkları süslerken, küçük kayıkçıların avladıkları deniz balıkları da tezgahlardaki yerini alıyor. Balıkçılar, özellikle yaz aylarında insanların kafes balıklarını tercih ettiklerini, sağlık açısından faydalı olduğunu belirtiyor.

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, tezgahlarda şu anda ağırlıklı olarak havuz balıklarının olduğunu ifade etti. Ceylan, levrek, çupra, somon ve alabalığa yaz aylarında talebin arttığını ifade ederek, "Levrek, çupra, somon, alabalık, mezgit, barbun, istavrit, iskorpit balıkları da mevcut. Şu anda kafes balıkları en çok tercih ediliyor. Fiyatları da zaten şu an için uygun. Levrek ve çupra 40, somon 35, alabalık ise 25 liradan satışa sunuluyor. Mezgit balığı az çıktığı için biraz artış var" dedi.

"ÖZELLİKLE SOMON BALIĞI ÇOK FAYDALI"

Perşembe ve Altınordu ilçesi açıklarında üretilen kafes balıklarının sağlık açısından faydalı olduğuna değinen Ceylan, "Levrek ve somon burada üretiliyor, çupra İzmir'den geliyor. İnsanlar sağlıksız diye bir düşünce akıllarına getirmesin. Özellikle somon balığı çok faydalı. Omega 3-6-9 açısından oldukça zengin. Hem sindirimi güçlendiriyor, hem de bağışıklığı arttırıyor. Onlara yem veriliyor ama tamamen doğal yemler olduğundan zararı yok" şeklinde konuştu.

Ceylan ayrıca kırmızı et fiyatlarına kıyasla balığın daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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