Tezgahları kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde eylem yaptı Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri düzenledi.

Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri düzenledi.

Zuhuratbaba Mahallesi'nde 52 yıldan bu yana aynı yerde kurulan Dikilitaş Salı Pazarı'nın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri gösterilmeksizin kapatılması üzerine, esnafın düzenlediği protesto gösterisi bu hafta da devam etti.

Pazarın her hafta kurulduğu yerde toplanan esnafın tezgah açma isteği polis tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine bir grup esnaf, İncirli Caddesi üzerinden yürüyüşe geçerek Bakırköy Belediyesinin önüne geldi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı belediyenin önünde kalabalık grup protesto gösterisinde bulundu.

"Pazarıma dokunma", "Pazar ekmeğimiz" afişleri taşıyan kalabalık, ıslıklarla belediye yetkililerini protesto etti.

Pazar esnafından İrfan Batur, belediye yetkililerinin kendilerine pazar yeri göstermediklerini savundu.

Bu durumdan yakınan Batur, "Hastane trafiğini etkilediği için burada tezgah açmamızı istemiyorlar. Yıllardır burada pazar kuruluyor. Trafik yoğunluğu yeni bir durum değil." dedi.

Esnaf Hasan Bilgin de Bakırköy halkının pazar yerinin kaldırılmasını istemediğini söyledi.

Pazar yerinin kapatılıp kapatılmamasının halkın oylamasına sunulması gerektiğini belirten Bilgin, kendilerine pazar kurulması için yer gösterilmemesine anlam veremediğini dile getirdi.

Esnaf eylemin ardından belediyenin önünden ayrıldı.

Kaynak: AA