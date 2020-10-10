Tezgahlardaki palamut fiyatı 25 liraya yükseldi

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, 1 Eylül itibariyle bereketli günler yaşıyor.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, 1 Eylül itibariyle bereketli günler yaşıyor. Ancak, geçtiğimiz hafta tanesi 15 liradan satışa sunulan palamut bugün itibariyle 10 lira artarak, 25 liradan satılıyor.

Ekim ayında havaların soğumaması nedeniyle tezgahlarda çok faza bolluk görülmüyor. Çeşit olmasına rağmen, en çok palamut balığı rağbet görüyor. Çanakkale'de yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar, şuan 25 lira. Balıklar 800 ile 900 gram civarı geliyor. Palamutta biraz azalma var ama gene de devam ediyor. Bunda havaların da etkisi var tabii ki. Havalar sıcak gidiyor, daha kış gelmedi. Palamut için bir bolluk beklemiyoruz artık, bu balık akan bir balık. Onun için palamut olmasa da sarıkanat, lüfer türü balıklarda artış bekliyoruz inşallah. Lüfer yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun da bol olacağını öngörüyoruz. Şuan tezgahlarda kilosu; uskumru 50 lira, kolyoz 30 lira, istavrit 35 lira, çupra 40 lira, levrek 60 lira ve karides 45 liradan satışa sunuluyor" dedi.

Omega-3 açısından önemli bir besin kaynağı olan balığa da vatandaşlar ilgi gösteriyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE