Tezgahlarda kofana balığı bolluğu yaşanıyor

İSTANBUL - Yıllar sonra denizlerde kofana bolluğu yaşanıyor. Bu sene av yasaklarına uyulduğu için kofananın tezgahları süslediğini belirten balıkçılar, kilosunun ise 90-100 TL arasında satıldığını söylüyorlar.

Son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerde kofana balığında bolluk yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıldır böyle bir bolluğun görülmediğini ifade eden balıkçılar, av yasaklarına uyulmaya devam edilirse bu bolluğun devam edebileceğini öngörüyorlar. Kofanın kilosu 90 ile 100 TL arasında değişiyor.

"Önümüzdeki 1,5 ay kofana balığı yeriz"

Balıkçıların bu sene avlanma yasaklarına dikkat ettiklerini ifade eden balıkçı Muammer Arduç, "Dikkat edildiği için çinakop balığı çoğaldı. Çinekop büyüdü lüfer oldu. Lüfer de büyüyünce kofanaya dönüştü. Uzun zaman sonra kofana balığı bol gelmeye başladı. Tezgahlarımızı da süslemeye başladı. Şu anda kofana balığının kilosu 90 ile 100 TL arasında değişiyor. Önümüzde ki günlerde ise havaların soğuması ile birlikte 60-70 TL'ye kadar düşecektir. Balıkçılarımız yasaklara çok dikkat etmesi gerekiyor. Denizlerimizde balık bol bunun önünü kesmememiz gerekiyor. Önümüzdeki 1,5 ay kofana balığı yeriz. Önümüzdeki sene ise daha da çok yiyeceğiz" şeklinde konuştu.