Tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı
Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlarda kültür yetiştirme çupra, levrek ve alabalığın tanesi 7-8 liradan, barbunun kilogramı 30, istavritin kilogramı 20 liradan satılıyor.
24.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:50
Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlarda kültür yetiştirme çupra, levrek ve alabalığın tanesi 7-8 liradan, barbunun kilogramı 30, istavritin kilogramı 20 liradan satılıyor
Kaynak: Dunya.com