Tezgahlarda balık bolluğu
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Tezgahlarda balık bolluğu

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları yeniden dolmaya başladı.

07.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:07

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları yeniden dolmaya başladı. Balık fiyatları yarı yarıya düşüşe geçerken vatandaşların balık tezgahlarına ilgisi de arttı. Hamsi ve palamut bolluğu ise balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla balık tezgahlarında artan çeşitlilikle beraber fiyatların da düşüşe geçmesi vatandaşın yüzünü güldürdü. Yasakların ardından ilk hafta sonu avlanmaya çıkan balıkçıların yüzünü "hamsi" ve "palamut" güldürdü. Geçen hafta 30-40 liralara satılan hamsi fiyatları av yasağının kalkmasıyla 25-30 liraya düştü. Palamut'un tanesi ise tezgahlarda 10 ile 20 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ünlü balıkçı Kenan Balcı ise, çıkan balık çeşitliliği ve bolluğundan memnun olduğunu dile getirerek, "Çok şükür istediğimiz bollukta bir sezon açılışı oldu. Fiyatlar geçen haftaya göre ciddi bir düşüş yaşadı. Kilosunu 50 TL'den sattığımız balık şimdi 35 TL'ye düştü. Hamsi ve palamut en çok çıkan balıklar. Onları istavrit ve sardalye takip ediyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da düşerek vatandaşlarımıza ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

"UCUZ BALIĞI TERCİH ETSİNLER"

Vatandaşların balık tezgahlarına ilgisinden memnun olan Balıkçı Kenan Balcı, vatandaşlara tavsiyelerde de bulundu. Balcı, "Balık fiyatları her geçen gün ucuzlamaya devam edecek. Bu sene inşallah istediğimiz gibi bir sezon geçireceğiz. Vatandaşlarımız ucuz balığı tercih etsin. Tezgahta ucuz olan balık bol çıkıyor ve taze demektir. Ucuz diye alıp stok yapmaya da gerek yok. Taze taze alıp evlerinizde çocuklarınıza ailelerinize balık yedirebilirsiniz. Balık her geçen gün lezzetlenip daha da yağlanacak. Her balığı mevsiminde tüketmeliyiz" dedi.

(İHA)

Tezgahlarda balık bolluğu

Kaynak: İHA

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