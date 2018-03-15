Tezgahlara Yayın Balığı 25 TL'den Satılıyor

Batı Karadeniz bölgesinde tezgahlara yayın balığının fiyatı 25 TL'den satışa sunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi Akçakoca'da Karadeniz'de balığın azalması sonucunda göllerde yetişen yayın balığı tezgahlarda satılmaya başlandı. Balıkçı Nejdet Güler, Karadeniz'de balık bulmanın zorluğuna değinerek "Balık azaldı. Tekneler avlanamıyor artık. Dip balığı tekir ve mezgit balığı bulunuyor ancak çok az. Tezgahlarımıza yayın balığı getirdik kilosunu 25 TL den satışa sunuyoruz" dedi.

Balıkçı tezgahlarında balık fiyatları şöyle: İstavrit 15, Barbun 25, Mezgit 30, Yayın kilo 25, Çupra 15, Hamsi 15 TL'den satışa sunuldu. - DÜZCE