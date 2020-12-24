Böyle olur pazarcı defilesi...Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık sebze ve meyveler oldu

Böyle olur pazarcı defilesi...Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık sebze ve meyveler oldu Sebze ve meyvenin kış kreasyonları pazarcıların muhteşem defilesiyle tanıtıldı Böyle olur pazarcı defilesi Antalya'da bir grup pazarcı kış sebze ve meyvelerini tezgahtan yaptıkları...

Böyle olur pazarcı defilesi...Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık sebze ve meyveler oldu

Sebze ve meyvenin kış kreasyonları pazarcıların muhteşem defilesiyle tanıtıldı

Böyle olur pazarcı defilesi

Antalya'da bir grup pazarcı kış sebze ve meyvelerini tezgahtan yaptıkları podyumda defile ile tanıttı

Defilede jüriden tam not almaya çalışan pazarcıların performansı mankenleri aratmadı

ANTALYA - Antalya'da bir grup pazarcı, satış yaptıkları tezgahlarıyla kurdukları podyumda kış sebze ve meyvelerini defilede tanıttı. Pazarcıların defilede kış ürünleri olan bal kabağı, karnabahar, lahana, havuç, sarımsak, portakal tanıtımları mankenleri aratmadı.

Antalya'da bir grup pazarcı Kepez ilçesi Gülveren Kapalı Semt Pazarı'nda bir gün sonrası satacakları ürünleri akşamdan yerleştirmeye başladı. Onlarca pazarcı araçlarından açtıkları hareketli müzikler eşliğinde ürünlerine tezgahlara dizerek hazırladı. Bu anlarda pazarcı esnafından Süleyman Atmaca ve pazarcı arkadaşları eğlence amaçlı bir defile yapıp video çekmeye karar verdi. Atmaca ve arkadaşları önce satış yaptıkları tezgahlardan bir defile podyumu hazırladı. Korona virüs döneminde hem kendileri hem vatandaşları eğlendirmenin yanında, kış sebze ve meyvelerini de tanıtmayı amaçlayan grup, temsili bir jüride hazırlamayı ihmal etmedi. Pazarcılar, ellerine soğan çuvalı, karnabahar, sarımsak, lahana, patates, ıspanak, havuç, meyve kasası ile podyumda mankenler gibi ürün tanıttı. Müziğe de ayak uyduran pazarcılar, ürünlerini jüriye tanıttı. Pazarcıların bu defilesini bir arkadaşları kasayı kamera gibi yaparak görüntüledi. Bazı pazarcılar kabağı ve lahanayı başının üstünde taşıyarak podyumda yürüdü. Bir gencin elindeki 3 portakalı düşürmeden çevirerek podyumdan geçmesi renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren pazarcıların renkli defilesi mankenlere taş çıkartırken, izleyici olan arkadaşlarından da tam not aldı. Pazarcılar defilesi havadan drone ile de görüntülendi.

Tezgahlar podyum oldu

15 yıldır pazarcılık yapan Süleyman Atmaca, pandemi döneminde eğlence amaçlı kendi aralarında bir etkinlik düzenlediklerini ama videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla farklı alanlara yöneldiğini belirtti.

İnsanların yüzünde bir tebessüm uyandırabilmek için kendi aralarında bir sebze meyve defilesi düzenlediklerinin altını çizen Atmaca, "Buradaki amacımız insanlara hem pazarcıyı hem de pazarı sevdirebilmek. Alışveriş merkezlerine değil de pazarları tercih etmelerini istedik. Bizim reklam çekecek gücümüz yok. Tanıtımımızı yapamıyoruz. Bizimde aklımıza bu fikir geldi. Ürünlerimizi sattığımız tezgahları bir yürüyüş podyumuna çevirdik" dedi.

"Sebze meyveler defilede"

Platform üzerinde arkadaşlarının ellerine aldığı kışlık ürünleri tanıttığını dile getiren Atmaca, "Temsili kameramız ve jürimiz bile var. Sarımsak, soğan, patates, havuç, ıspanak, kereviz, pırasa, portakal, turp, elma gibi ürünleri tanıttık. Podyumumuz sehpalarımız oldu. Ama sehpaların üzeri örtüsüzken yürüdük. Ürünlerimizi satarken o tezgahların üzerine örtülerimiz var onları seriyoruz. Ayaklarımızın bastığı yerde ürün satmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın" ifadelerine yer verdi.

"Eğlence amaçlıydı"

Eğlence ve tanıtım amaçlı çektikleri defilede katılımcı sayısının giderek arttığını belirten Süleyman Atmaca, "Kameramız plastik kasa oldu. Amacımız eğlenmekti. Bu kez katılım 10 kişiyi buldu. Defilemiz değişik konseptlerde devam edecek" dedi.

"Defileli tanıtım"

Defilede yer alan esnaflardan Ali Ambarcı, kendi aralarında pazar açarken eğlence amaçlı bir video kaydettiklerini hatırlattı. Bu defilede bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveyi tanıtmayı istediklerini kaydeden Ambarcı, "Kışlık sebze meyveleri bugün kullandık. İnsanımızın bu ürünlere yönelmesini istedik. İyi tepkiler aldık Bize karşı olan bazı önyargıları da yıkmış olduk. Pazarlarda daima daha taze ve güvenli ürünler var. Bizde bu ürünleri defile ile tanıttık. Podyumda heyecanlanmadım. Zaten biz bu ortama alışkınız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR