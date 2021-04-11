Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN - Haberler | Güncel
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı.

Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu

DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı. Levrek 60 TL, somon ise kilosu 35 ile 60 TL arasında satılıyor.

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Yasak öncesi Trabzon balık halinde tezgahları kültür balıkları levrek ve somon süsledi. Karadeniz somonu 35 ila 60 TL, levrek ise kilosu 55-60 TL arasında satılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken balık hali sessizliğe büründü. Balık pazarında birçok balıkçı tezgahını hiç açmadı. Balıkçılar, Ramazan ayında satışların yeniden artmasını bekliyor.

'HAREKETLİLİK YOK'Hafta sonu kısıtlamalarında balık halinde sessizliğin hakim olduğunu söyleyen balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Koronavirüs kısıtlamalarında hafta sonları sokağa çıkma yasakları olunca insanlar pek fazla balık tezgahlarına yönelmedi. Hafta içi de bir yoğunluk yok zaten. Akşama kadar buradayız ancak bir hareketlilik yok. Ramazanın gelmesi ile biraz hareketlilik olur diye umuyoruz. Şu anda genellikle kültür balıkları tezgahlarda. Kalkan 130 TL, Karadeniz somonu 35 ila 60 TL, barbun 30 ile 60 TL arasında, mezgit 25 ile 60 TL, Levrek 55-60 TL, Çupra 45 TL. Balık fiyatları boyutlarına göre değişiyor" dedi.'RAMAZANI BEKLİYORUZ'

Gökmen Aydın ise, "Kısıtlamalar var diye fazla müşteri gelmiyor. Sadece hafta sonları değil, hafta içi de çok fazla hareketlilik yok. Genellikle işe gidenler iş çıkışı uğruyorlar tezgahlara. Fiyatlar uygun. Balıkhanede birçok kişi tezgahını kapattı. Balık az geliyor zaten. Ramazanı bekliyoruz artık" diye konuştu.


Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan Erkan Kolçak Köstendil
Spor Muslera Necip Uysal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tezgahlar kültür balıklarına kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:07:40. #1.14#
title