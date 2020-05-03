Tezgahlar kedilere emanet
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Tezgahlar kedilere emanet

Tezgahlar kedilere emanet
03.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:51

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, dükkanların önlerindeki tezgahlar kedilere kaldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, dükkanların önlerindeki tezgahlar kedilere kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs için Türkiye'de gerekli önlemleri alıyor. Alınan tedbirler kapsamında ise son olarak Zonguldak ve 30 büyükşehirde 3 sokağa çıkma yasağı getirildi. Sadece fırınların açık olduğu bu günlerde, sokaklar ise hayvanlara kaldı. Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde kapalı olan dükkanların önlerinde duran tezgahlar da adeta kediler tarafından paylaşıldı. Tezgahlarda yatan kediler güzel görüntüler oluştururken, dükkanlar da minik dostlara emanet edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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