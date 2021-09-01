Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi
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Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi

Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde av yasağının bitmesinin ardından tezgahlar balık çeşitleriyle doldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde av yasağının bitmesinin ardından tezgahlar balık çeşitleriyle doldu.

Denizlerdeki av sezonu, 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Yasağın bitmesiyle aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, dün gece itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek sulara açıldı. Yaklaşık 4 buçuk aylık hasretin ardından ağlarını ören, teknelerinin bütün bakımlarını tamamlayan balıkçılar, sezonda en çok istavrit balığı avladı.

Tezgahların balık çeşitleriyle renklendiğini belirten Fatsalı balıkçı Ufuk Aygün, "Balık satışlarımız başladı ve balıklarımızı tezgahlarımızda satıyoruz. Vatandaşlar ilk balığa büyük rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar bugün için biraz pahalı olsa da ileriki günlerde fiyatlarda gözle görülür düşüklük olacaktır. Sezondan çok umutluyuz" dedi.

Av yasağının bitiminin ardından tezgahlarda çeşitli balıkların olduğunu söyleyen balıkçı Aygün, "İlk avdan en çok istavrit ve palamut balığı çıktı. İstavrit ve çinakop avı da fena sayılmaz. Bizler müşterilerimizi bekliyoruz. Tezgahlarımızda bol çeşitli balıklar yer aldı. Fiyatlar ise ilk duruma göre çok uygun" diye konuştu.

Öte yandan tezgahlarda palamut balığının tanesi 20, istavrit 15, mezgit 35, barbun 35, çipura ve levrek balığının kilogramı ise 60 liradan satışa sunuldu. - ORDU

Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi
Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi
Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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