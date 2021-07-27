Tezgahın öbür tarafına atlayıp para çaldı: Soğukkanlı hırsız kamerada
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Tezgahın öbür tarafına atlayıp para çaldı: Soğukkanlı hırsız kamerada

Tezgahın öbür tarafına atlayıp para çaldı: Soğukkanlı hırsız kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de bir alışveriş merkezindeki lokantanın etrafında dolanan soğukkanlı hırsız, tezgahının önüne atlayarak bir miktar para çaldı.

Şişli'de bir alışveriş merkezindeki lokantanın etrafında dolanan soğukkanlı hırsız, tezgahının önüne atlayarak bir miktar para çaldı. 73 adet suç kaydı olduğu belirlenen hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

Şişli'de Alış veriş merkezindeki lokantanın önünde dolanan hırsız kısa süre harekete geçti. Etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığı sırada tezgahın öbür tarafına atladı. Ardından tezgahı boydan boya kontrol eden hırsız, bir miktar çaldı. Tezgahın arkasına atlayan hırsız kısa süre sonra gözlerden kayboldu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından eşkali belirlenen E.C.T. Zeytinburnu'nda yakalandı. Benzer suçlardan 73 adet suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tezgahın öbür tarafına atlayıp para çaldı: Soğukkanlı hırsız kamerada - Haberler
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