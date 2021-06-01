Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı
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Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı

Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasında bulunan ve söz alan kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasında bulunan ve söz alan kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı. Kuyumcu "Bu arkadaşlar bizden değil" deyince, şahıs CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti.

Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kanatlı Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanına giren Akşener'e esnaf Vedat Uçak, "İşler iyi çok şükür. Önemli olan evimizin çoluk çocuğumuzun rızkının çıkması ondan da son derece memnunuz" açıklamasında bulununca, tezgahın arkasında kuyumcunun hemen yanında bulunan Reşat Kayman adındaki CHP'li genç devreye girdi. Bunun üzerine Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. Bunun üzerine Kayman da CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti.

O anları anlatan kuyumcu Vedat Uçak, "Dün kalabalık bir grup iş yerimize girdi o esnada tanımadığımız ismini de bilmediğimiz bir şahıs tezgahın arkasına geçerek bizdenmiş gibi durdu. Biz o arkadaşı koruma mı polis mi önce anlayamadık. Daha sonra Meral Hanım geldi onunla konuştuktan sonra arada söz aldı olay böyle gerçekleşti. Bizim haberimiz olmadı" dedi.

Bu arada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde Reşat Kayman adlı gencin Meral Akşener'in ziyareti öncesi kuyumcu dükkanına geldiği, ziyaret sırasında tezgahın arkasına geçtiği görülüyor. - HATAY

Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı
Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı
Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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