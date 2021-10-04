Tezcan Karakuş Candan kimdir? Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli? Tezcan Karakuş Candan hayatı ve biyografisi!

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TEZCAN KARAKUŞ CANDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Manisa Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

9502 sicil numarası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi. Manisa doğumlu, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1990–1991 yılında ODTÜ bina bilgisinde yüksek lisansa devam etti. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmalarında yüksek lisansını tamamlayarak Latin Amerika Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimlerinden, doktora dersleri aldı.Çankaya Belediyesi'nde teknik personel ve yönetici olarak görev yaptı. Çankaya Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği, Tarihi Kentler Birliği koordinatörlüğünde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Çankaya Sağlıklı Kentler Proje ofisinde görev aldı. Çankaya Belediyesinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında birlikte Küçük Kara Balık'la Bilim ve Sanata Yolculuk Projesini yürüttü. TÜBİTAK Sivil Mimari Bellek Projesinde araştırmacı olarak yer aldı. Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayanışma Merkezleri sorumluluğunu üstlendiği dönemde çok sayıda proje üretti ve yürütücülüğünü üstlendi. Şu anda Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda çalışmakta olup,Atılım Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görevlendirme ile "Kent ve Mimarlık, Çocuk ve Mimarlık, Mimarlıkta Çözümleme Yöntemleri, Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım, Yapılı Çevrenin Oluşumunda Yerel Yönetimlerin Rolü"derslerini vermektedir. Yerel yönetimler, kentleşme, sosyal mimarlık, kamusal alanlar, kentsel toplumsal hareketler, yerel yönetim kampanyaları konusunda çalışmalar çok sayıda makale ve proje üretmiştir. Mimarlar Odasında Çocuk ve Mimarlık, kamu hizmetinde mimarlığa tanıklık projesi kapsamında yayınlanmış yayınları ile birlikte Neoliberal Laboratuvar: Şili, Türkiye ile benzerlikler farklılıklar kıyaslar adlı kitabı ile Ali Hakkan ve Gökçe Bolat ile birlikte kalem aldığı Kaçak Saray kitabı bulunmaktadır. Öğrencilik yıllarından bu yana Mimarlar Odası'nın genç örgütlenmesinde, birçok komite komisyon ve kurullarında görev almış,Yönetim Kurulunda Sayman Üyelik, Sekreter Üyelik ve Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Mimarlar Odasında bulunduğu görevler;

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

2018-2020 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

2016-2018 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

2014-2016 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

2012- 2014 Mimarlar Odası Ankara Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

2008–2010 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi,

2006–2008 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi,

2004–2006 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi

1990–1992 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi,

TMMOB Mimarlar Odası

2018-2020 Örgütlenme Komitesi Üyesi

2018-2020 Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2018-2020 Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi

2016-2018 Karar Taslakları Komisyonu Üyesi

2016-2018 Örgütlenme Komitesi Üyesi

2012-2014 Karar Taslakları Komisyonu Üyesi

2008–2010 Personel Verimliliğini Artırma Komisyonu Üyesi,

2008–2010 MEK, Mimarlık ve Toplum Atölyesi, Kamuda Çalışan MimarlarAtölyeÜyesi

2009 Yerel Yönetim Seçimleri Program Oluşturma Komisyonu Üyesi,

2009 Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyesi,

2006–2008 Bilişim Komitesi Üyesi,

2006–2008 Örgütsel Yenileme Komitesi Üyesi,

1996–1998 Denetleme Kurulu Üyesi,

1996–1998 İşyeri Temsilcileri Eşgüdüm Komitesi Sekreteri,

TMMOB

2016-2018 Doğa Çalışmaları Komitesi

Uluslararası Mimarlar Birliği

2018-2021 UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi

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