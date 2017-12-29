Teyzesinin Evden Koyduğu Liseli Genç İntihar Etmek İstedi

Teyzesinin evden koyduğu liseli genç intihar etmek istedi



GAZİANTEP - Gaziantep'te teyzesinin evden kovduğu liseli genç evinin terasına çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç, psikolojik tedavi görmesi için hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Gazianket Mahallesi 56 Nolu sokak Fıstıklçılar Sitesi'ndeki 6 katlı apartmanın teras katına çıkan 16 yaşındaki İsmail S, evin terasına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilerek, geniş güvenlik tedbirleri alındı. Genç uzun süren uğraşlar sonucu ikna edilerek, aşağıya indirildi.

Sorunları olduğu öğrenilen gencin psikolojik tedavi görmesi için hastaneye götürüldü.

Annesini kaybetti

Gencin babası M.S ile yakınları,Lise 2. sınıfta okuyan İ.S'nin yaklaşık 1.5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle annesini kaybettiğini söyledi. Tornacı olarak çalışan baba M.S.'nin evde olmaması gibi nedenlerden gencin, bir süredir evlerinin yakınında oturan teyzesi C.Y ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Teyzesi ile tartıştı

Teyzesi ile zaman zaman derslerine çalışmaması ve haylazlık yapması nedeniyle zaman zaman tartıştığı iddia edilen İ.S'nin, yine tartışması sonucunda teyzesinin evden kovduğu ileri sürüldü. Teyzesinden ayrılan gencin kendi evlerinin bulunduğu apartmanın teras katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi. .

Psikolojik sorunları nedeniyle gencin kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.