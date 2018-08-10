Teyzesini Kazmayla Vurarak Öldüren Cani Genç: Çok Gürültü Yapıyordu
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde teyzesini bıçakla yaralayıp başına kazmayla vurarak öldüren 20 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cani genç ifadesinde, teyzesini gürültü yaptığı için öldürdüğünü söyledi.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde teyzesi Nuriye Yasak'ı (56) bıçakla yaralayıp başına kazmayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Önder Uysal (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önder Uysal'ın ifadesinde, teyzesini gürültü yaptığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
TEYZESİ İLE BAHÇEDE TARTIŞMAYA BAŞLADI
Olay, önceki gece Kavaklı beldesinde meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst katında oturan Önder Uysal, alt katta yalnız yaşayan teyzesi Nuriye Yasak ile bahçede tartışmaya başladı.
KAZMAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışma sırasında Önder Uysal, teyzesi Nuriye Yasak'ı bıçakla yaraladı, ardından da eline geçirdiği kazmayla başına vurarak öldürdü. Önder Uysal, jandarmayı arayıp teyzesini öldürdüğünü söyledi.
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Uysal'ı gözaltına aldı.
TEYZESİNİ GÜRÜLTÜ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ
Önder Uysal ifadesinde teyzesiile aralarında husumet olduğunu, olay günü de evde gürültü yaptığı için kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder Uysal, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Kırklareli Kapalı Cezaevi'ne kondu.
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