Teyzenin yardımına bekçi koştu
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Sarıkamış, Kars, Güncel

Teyzenin yardımına bekçi koştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinin önünde halı yıkayan 65 yaşın üzerinde bir vatandaşın olduğunu fark eden bekçi, kadına bir an önce işini bitirmesi için yardım eli uzattı.

19.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:48
Teyzenin yardımına bekçi koştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinin önünde halı yıkayan 65 yaşın üzerinde bir vatandaşın olduğunu fark eden bekçi, kadına bir an önce işini bitirmesi için yardım eli uzattı.

Sarıkamış'ta gerek emniyet ekipleri gerekse de jandarma ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzatılıyor. Sarıkamış ilçesinde gezen bekçi, çalışan 65 yaş üzerinde bir kadını fark edince yanına gitti. Bekçi, korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlı kadının işini bitirip bir an önce evine dönmesi için kolları sıvadı. Yaz temizliği yapan teyzenin halılarını yıkayan bekçinin gösterdiği anlamlı davranış, yüzlerde tebessüm oluşturdu. - KARS

Kaynak: İHA

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