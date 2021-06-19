DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
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DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da iki yıl önce stres atmak için kick boksa başlayan Saniye Tekin (39), 'Teyze yapamaz?, 'Teyze moda girmiş' diyerek alay edenlere inat kendisini bu spor dalında geliştirip, nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar...

DİYARBAKIR'da iki yıl önce stres atmak için kick boksa başlayan Saniye Tekin (39), 'Teyze yapamaz?, 'Teyze moda girmiş' diyerek alay edenlere inat kendisini bu spor dalında geliştirip, nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar ağır sıklette bronz madalya aldı.

Ailesiyle birlikte yaşayan bekar Saniye Tekin, 2 yıl önce stres atmak amacıyla, çocukluktan beri ilgi duyduğu ve bir türlü vakit bulamadığı kick boks sporuna başladı. Ev işlerinden arta kalan zamanını, salonda antrenman yaparak geçiren Tekin, ailesinin ilk başlarda karşı çıkmasına ve çevresinin de 'teyze kick boks yapamaz, teyze moda girmiş' şeklindeki alaycı yaklaşımına rağmen, hırs yaparak bu sporda kendisini geliştirdi. Antrenörlerinin teşvikiyle müsabakalara hazırlanan Tekin, nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar ağır sıklette 3'üncü oldu. Önümüzdeki günlerde Şırnak'ta yapılacak milli takım seçmelerine katılacak olan Tekin'in hedefi, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek.

'STRES ATMAK AMACIYLA BAŞLADIM'

Stres atmak amacıyla spora başladığını ifade eden Tekin, Aslında bu sporu çok seviyordum. Bir türlü vakit olmadı. 38 yaşıma geldiğimde bu spora başladım. Çok da memnun oldum. Ondan sonra hocalarla beraber antrenman yaptım. Hocalar bende ışık olduğunu söyledi. Ondan sonra sonuna kadar devam ettim. Müsabakalara girmemi istediler. Dalga geçtiklerini sandım. Yaptım, başardım. Nisan ayında Antalya'da yapılan Avrupa Kupası müsabakalarında Bayanlar Ağır Sıklette 3'üncü oldum. Şırnak'ta milli takım seçmeleri var. Ona katılacağım. Her şeyin hayırlısı diyelim dedi.

'ÇOK DALGA GEÇTİLER'

Çevresinin, 'teyze kick boks yapamaz, teyze moda girmiş, yapamazsın, edemezsin' alaycı yaklaşımı olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi

Annem ve babam da ilk başlarda gitmemi istemiyordu. Bu dereceyi aldıktan sonra, bu kez kendileri gitmemi istiyor. 'Arkandayız, içinde kalmasın, git yap' diyorlar. Kadınlar her şeyi başarabilir. Özgüven gelir, motive olurlar. Akşamları tek başıma yürürken, başıma bir şey gelir diye korkuyordum. Ama şimdi göğsümü gere gere yürüyorum. Karşımdaki insanı dövmem ama, nefsi müdafaamı yapabilirim. Önceden ürpererek saklanırdım, şimdi bana saldırılırsa vücut otomatikman moda giriyor. Hocalarımın da katkısıyla, severek yapıyorum. Yaşım elverdiği sürece devam etmek istiyorum

DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ
DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DİYARBAKIR 'TEYZE KİCK BOKS YAPAMAZ' DEDİLER, İLK TURNUVADAN MADALYA İLE DÖNDÜ - Haberler
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