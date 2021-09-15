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Teyyaredüzü'nde yol geni·şletme çalişmasi

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Teyyaredüzü'nde yol geni·şletme çalişmasi

Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Giresun Belediyesi, yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Giresun Belediyesi, yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla büyüyen ve gelişen Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Yılmaz Mındız Caddesi'nde vatandaşların daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri amacıyla çalışma başlatıldı. İmar yolu standartlarına uygun olarak genişlemesi yapılacak olan 300 metrelik yolun altyapısı da eksiksiz olarak tamamlanacak.

Ulaşımı daha da kolaylaştıracak ve alternatif oluşturacak olan söz konusu yol yöredeki trafik akışını da bir hayli rahatlatacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından genişletme yapılan bölgelerde asfalt çalışması yapılacağını belirterek, vatandaşların mutluluğu için tüm ekipleriyle sahada olmayı sürdürdüklerinin altını çizdi. Şenlikoğlu, yol modernizasyon ve yeni yol yapım çalışmalarını önemsediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber: Teyyaredüzü'nde yol geni·şletme çalişmasi - Haberler
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