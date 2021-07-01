Teydeb 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor
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Teydeb 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

Teydeb 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı...

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları 01. 07. 2021 tarihi itibariyle https://eteydeb. tubitak. gov. tr üzerinden alınmaya başlanacaktır.

Çağrı takvimleri aşağıda yer almaktadır.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

01/07/2021

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 1, 2

20/08/2021 (Saat 17: 00)

Çağrı Kapanış Tarihi 3

08/09/2021 (Saat 23: 59)

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Çağrı Açılış Tarihi

01/07/2021

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi 1, 2

20/08/2021 (Saat 17: 00)

Çağrı Kapanış Tarihi 3

06/09/2021 (Saat 23: 59)

Çağrı Takvimine İlişkin Notlar

1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK'a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK'a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK'a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. 2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir. 3. Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız

1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız. 1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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