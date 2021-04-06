TEYAK üyeleri AA logolu pankartla gösteri uçuşu yaptı
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TEYAK üyeleri AA logolu pankartla gösteri uçuşu yaptı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
TEYAK üyeleri AA logolu pankartla gösteri uçuşu yaptı

Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü (TEYAK) üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA logolu pankartla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü (TEYAK) üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA logolu pankartla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'ndeki parkurdan havalanan TEYAK üyelerinden yamaç paraşütü pilotu Kıvanç Altun, Tekirdağ semalarında "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açtı.

TEYAK Kurucu Üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının 101 yıllık Türkiye'nin en köklü ve en eski kurumlarından olduğunu söyledi.

TEYAK olarak Anadolu Ajansının 101. yıl dönümünü gönülden kutladıklarını ifade eden Fidan, "Anadolu Ajansı çok köklü bir ajansımız. Tekirdağ'ın ve Türkiye'nin adını dünyaya duyuran bir ajans. Böyle bir ajansımız olduğu için mutluyuz. Bizim de bir hediyemiz olsun dedik ve bir uçuş planladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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