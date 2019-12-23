Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı
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Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı

Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşayan engelli Suriyeliye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

23.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:30
Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı

Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşayan engelli Suriyeliye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatının ardından terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Mişerfe köyünde yaşayan 40 yaşındaki yürüme engelli Hüseyin Esmaile, yıllardır istediği ancak bir türlü alamadığı tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızılay görevlileri, doğuştan iki bacağı olmayan Esmaile'yi sırtında taşıyarak tekerlekli sandalyesine oturttu.

Yıllardır hasretini çektiği ve büyük ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesine kavuşan Hüseyin Esmaile, Türkiye'ye ve Kızılay'a çok teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı
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