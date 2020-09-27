Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
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Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

27.09.2020 03:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 03:20
Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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