Texas'ta geçen yıl soğuktan ölenlerin sayısı 4 kat fazla olabilir

NEW ABD'nin Texas eyaletinde 2021'de dondurucu soğukların sebep olduğu ölümlerin eksik sayıldığı iddia edildi.

Texas'ta yayımlanan Houston Chronicle gazetesinin analizine göre, eyalette Şubat 2021'de yaşanan tarihi soğuklarda ölenlerin resmi rakamlardan dört kat fazla olabileceği belirtildi.

Analizde, bir hafta süren dondurucu soğuk döneminde, Kovid-19 veya diğer sebeplerle açıklanamayan 1000'den fazla ölüm tespit edildiği ve bunun eyaletin sağlık departmanının soğuklarla bağlantılı olarak bildirdiği 246 ölümün yaklaşık 4 katı olduğu aktarıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde (CDC) ölüm istatistiklerinden sorumlu Dr. Bob Anderson, yaptığı açıklamada, "Orada bir şeyler olduğu açık. Şubat ayındaki ölümlerde elektrik kesintisiyle ilişkili gibi görünen oldukça büyük bir sıçrama var. Teorik olarak bunu başka bir şeyin yönlendiriyor olması mümkün." ifadesini kullandı.

Texas eyaletinde Şubat 2021'de, şiddetli kutup soğukları etkili olmuş, soğuk havanın dışında can kayıplarının önemli bir kısmının "hipotermi" kaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği bilgisi aktarılmıştı.

Teksas'taki yerel kaynaklarda çıkan haberlerde, eyaleti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı iddia edilmişti.