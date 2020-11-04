Texas'ın kazananı Trump oldu
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Texas'ın kazananı Trump oldu

04.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:36
Texas'ın kazananı Trump oldu

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında süren Başkanlık yarışında kritik önem taşıyan Texas'ta kazanan Donald Trump oldu.

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında süren Başkanlık yarışında kritik önem taşıyan Texas'ta kazanan Donald Trump oldu.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde sonuçlar tek tek açıklanıyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkan seçiliyor. Sonuçların bugün netleşmeyebileceği konuşulurken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, seçimi başa baş götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, kritik önem taşıyan Texas'ta Donald Trump, Biden'ı geride bıraktı. Oyların yüzde 94'ünün açıldığı Texas'ta kazanan Trump oldu. Texas'ta 38 delege kazanan Trump, Texas'ı yaklaşık 650 bin oy farkla kazanmış oldu.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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