Texas eyaletinde Kovid-19 sebebiyle zaruri olmayan ameliyatlar yasaklandı ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanması üzerine bazı eyaletlerde zaruri durumların dışındaki ameliyat ve operasyonlar yasaklandı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanması üzerine bazı eyaletlerde zaruri durumların dışındaki ameliyat ve operasyonlar yasaklandı.

Texas Valisi George Abbott, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ihtiyaç duyulacak tıbbi malzemelerde sıkıntı yaşanmaması için "Doktorun ölümcül bir teşhis koyması dışında hastanelerin ameliyat yapması yasaklanmıştır" ifadesini kullandı.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada ise 21 Nisan'a kadar geçerli olacak söz konusu yasağın çok özel durumlar hariç kürtaj ameliyatlarını da kapsadığı belirtildi.

Bu karara bazı kesimler destek verirken bazıları da kürtajın zaruri ve zamanla yarışılması gereken bir durum olduğu gerekçesi ile karşı çıktı.

New Jersey (NJ) Yüksek Mahkemesi, eyaletin bazı hapishanelerinde cezası hafif olan mahkumların virüsün yayılmasını engellemek amacıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Baş Yargıç Stuart Rabner'ın NJ'nin Hudson şehrindeki bir hapishanede 2 mahkumda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine bu yönde bir karar aldığı öğrenildi. Hasta mahkumların bulunduğu hapishanenin boşaltılarak karantinaya alınacağı, sağlık krizi sona erdiğinde mahkumların kalan cezalarını tamamlayacağı belirtildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy'de New York'un ardından Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) desteği ile acil durum saha hastaneleri açılacağını duyurdu.

Vali Murphy ayrıca pazartesi mesai bitiminden itibaren acil olmayan tüm ameliyat ve operasyonların durdurulduğunu da açıkladı. Açıklama, gün içinde vaka sayısının 900'den 3 bine çıkması üzerine geldi.

Öte yandan, NJ Eyalet Başsavcılığı da evden çıkmama kuralına uymayanların 6 aya kadar hapis, 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılacaklarını açıkladı.

-Chicago'da otellere Kovid-19 rezervasyonu

ABD'de Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı şehirlerden biri olan Chicago'da şehir yönetimi, otellerin bir kısmını izolasyon ve karantina için ayırdı. Binlerce otel odası hafif ölçekli vakaların tedavisi için kullanılacak.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, basın açıklamasında, şehirdeki 5 otelle anlaşma yaptıklarını ve hafta sonuna kadar 2 bin odanın kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Kaynak: AA