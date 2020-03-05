TEVMOT Projesi'nin pilot bölgesi KOSBİ oldu

05.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:41

KOBİ'lerde elektrikli motor dönüşümünü hedefleyen "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi" kapsamında, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) pilot uygulama bölgesi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen bu proje kapsamında KOSBİ'deki üye firmaların elektrikli motorları yeni ve verimli motorlarla değiştirilmesi teşvik edilecek.

"Enerji verimliliği çok değerli"

Söz konusu projenin KOSBİ açısından büyük bir fırsat sunduğunu söyleyen KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, "Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen 'TEVMOT' projesi ile üye firmalarımızın kullanmış olduğu elektrikli motorları daha modern, verimli ve yeni motorlarla değiştirilmesi teşvik edilecek" dedi.

Bu kapsamda; ücretsiz motor etütleri ve mali destek yoluyla işletmelerin maliyetlerde azalma ve verimlilik artışı sağlamanıza yardımcı olacak destek paketi hazırlanacağını söyleyen Porsuk, "Bu proje sayesinde hem enerji verimliliği sağlanırken hem de işletmeler enerji maliyetinde de tasarruf sağlayacaklar. Enerji ülkemizin en önemli giderlerinin başında geliyor, bu konuda verimlilik artışını sağlayacak her adım çok değerli ve firmalarımız için önemli bir destek" diye konuştu.

Proje başvuruları başladı

2 Ocak 2020 tarihinde başlayan projenin KOSGEB Destek Programı içinde hayata geçirildiğini söyleyen Porsuk, "KOSBİ olarak enerji üzerine bir çok farklı alanda çalışmalar yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2015 Verimlilik Proje Ödülleri'nde KOSBİ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) projesi ile kamu kategorisinde birincilik ödülü kazanarak çalışmalarımızı taçlandırdık. Bu TEVMOT Projesi ile de enerji üzerine üye firmalarımıza imkanlar yaratmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

KOSBİ'de yapılan bilgilendirme toplantısında ise KOSBİ Enerji Şube Müdürü Mükremin Zulkadiroğlu KOSBİ bünyesinde enerji alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden Uzman Gürsu Sezen Torun enerji ve verimlilik üzerine bir konuşma yaparken, Verimli Elektrik Uygulamaları başlığıyla Uluslararası Kıdemli Teknik uzman Erik Gudbjerg bir sunum gerçekleştirdi.

TEVMOT Proje Kıdemli Uzmanı Dr. Asuman Sönmez enerji verimliliğinin finansal açıdan değerlendirmesini yaparken, KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Kahraman ise projenin uygulama esaslarını anlattı. Toplantının son sunumunu TEVMOT Proje Müdürü Mustafa Salman yaparken, toplantı sonunda projeye katılım göstermek isteyen firmalar başvuru formlarını KOSBİ'ye teslim etti.

Kaynak: Bültenler