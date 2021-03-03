Tevkifat nedir? Tevkifatlı fatura nedir?

Tevkifa , stopaj vergisine benzer bir vergi çeşididir.Stopaj vergisi daha fazla duyulmuş ve bilinmiş bir vergi çeşidi olmasına nazaran tevkifat daha az biliniyor. Peki, Tevkifat nedir? Tevkifatlı fatura nedir? Tevkifat ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde!

Tevkifat, stopaj vergisine benzer bir vergi çeşididir.Stopaj vergisi daha fazla duyulmuş ve bilinmiş bir vergi çeşidi olmasına nazaran tevkifat daha az biliniyor. Peki, Tevkifat nedir? Tevkifatlı fatura nedir? Tevkifat ile ilgili bilinmesi gerekenleri siizn için derledik. Haberimize göz atın!

TEVKİFAT NEDİR?

Tevkifat kısaca, para konusunda kesintiler anlamına gelir. Vergi bağlamında baktığımızda ise vergiler üzerinde kesinti yapma anlamında kullanılır. Tevkifat, stopaj vergisine benziyor. Kaynaktan kesme anlamında kullanılan stopaj, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır.

TEVKİFATLI FATURA NEDİR?

Tevkifatlı fatura, aslına bakılınca bilinen normal irsaliye faturadan pek bir farkı bulunmamaktadır. Tevkifatlı fatura ile diğer faturalar arasındaki fark, faturaya işlenen verginin hem satıcı hem alıcı arasında bölüşülmesidir. Böylece iki taraftan da vergi alımı yapılıyor.