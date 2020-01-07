Tevfik Göksu'nun annesi hayatını kaybetti
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Tevfik Göksu'nun annesi hayatını kaybetti

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu hayatını kaybetti.

07.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:40
Tevfik Göksu'nun annesi hayatını kaybetti

Belediye Başkanı 'nun annesi Fatma Göksu hayatını kaybetti.

Bir süredir Medipol Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki Fatma Göksu, bu sabah hayatını kaybetti.

Bugün ikindi namazını müteakip Esenler Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göksu'nun naaşı, memleketi Adıyaman Gölbaşı'na götürülecek.

Göksu'nun cenazesi yarın aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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