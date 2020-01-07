Tevfik Göksu'nun annesi hayatını kaybetti
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu hayatını kaybetti.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu hayatını kaybetti.
Bir süredir Bağcılar Medipol Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki Fatma Göksu, bu sabah hayatını kaybetti.
Bugün ikindi namazını müteakip Esenler Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göksu'nun naaşı, memleketi Adıyaman Gölbaşı'na götürülecek.
Göksu'nun cenazesi yarın aile mezarlığında toprağa verilecek.