Tevfik Göksu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı ve biyografisi!

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MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu (d. 1 Ocak 1966; Gölbaşı, Adıyaman) Türk siyasetçi, Esenler belediye başkanı.

Mehmet Tevfik Göksu doğum tarihi : 1 Ocak 1966

Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında : 55 yaşında

Mehmet Tevfik Göksu nereli : Adıyaman

Mehmet Tevfik Göksu mesleği ne : Siyasetçi, Esenler Belediye Başkanı

HAYATI

1 Ocak 1966 tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğdu. İlkokulu Gölbaşı'nda, liseyi İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde tamamladı. Doktorasını, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ

Aktif siyasete erken yaşlarda başlayan ve yaşamı boyunca devam eden Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992'den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler belediye başkan adayı gösterildi ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler belediye başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildi. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilidir.