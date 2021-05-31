TEVFİK GÖKSU'DAN 'SU ZAMMI' AÇIKLAMASI: MADDEYİ KASIMA AYINDA GÖRÜŞECEĞİZ

? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bugün gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde suya yüzde 50'ye yakın zam yapılması için kendilerine teklif geldiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.

? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bugün gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde suya yüzde 50'ye yakın zam yapılması için kendilerine teklif geldiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, 'Zam maddesini kasım ayında görüşmek üzere erteliyoruz. Bu ay İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz' dedi.

İSKİ genel kurulu öncesinde gerçekleştirdikleri grup toplantısının ardından İstanbul Kongre Merkezi'nde açıklama yapan Göksu, 'Dünyanın en sayılı kurumlarından olabilecek İBB ve ona bağlı İSKİ'nin genel kurulundaki gündem maddelerinden biri tanesi şu, İSKİ'nin bütün gelirlerini 'bankaya ipotek edin' diyorlar. Yani İstanbul'un geleceğini bankalara 'temlik olarak verin' diyorlar. Bizler İstanbul'un iradesini bankalara temlik ettiremeyiz. Onun için bu maddeyi İstanbullular adına bugün mecliste reddedeceğiz? diye konuştu.

'BEDAVA İNSANİ SU KULLANIM HAKKININ İPTALİ İSTENİYOR'

15 gündem maddesi bulunduğunu söyleyen Göksu, 'Her toplantıda su zammının gündemde olması komik hale geldi. Bugün bize yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var. Yüzde 25 ise metin aralarına saklanmış gizli bir su zammı teklifi var. Bizim teklifimizle kararlaştırılan 'bedava insani su kullanım hakkı' diye bir tanımlama yapıldı. Her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanmalı diye bir karar almıştık. Bu insani su kullanım hakkıdır. Bugün gelen teklifte İSKİ bunun iptal edilmesini söylüyor. AK Parti grubu olarak çok kapsamlı bir değerlendirme yaparak, 2 temel konuda bir karara vardık. Bedava su kullanım hakkını iptal edin talebini AK Parti olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava su kullanım hakkından yararlanmaya devam edecektir. Kendisini 'halkçı' diye tanımlayan partinin halkının suyunu kesme talebini reddediyoruz? ifadelerini kullandı.

'ZAM MADDESİNİ KASIM AYINDA GÖRÜŞECEĞİZ'

Bu ay zam olmayacağını belirten Göksu, 'İSKİ'nin bugün talep etmiş olduğu su zammını her 3 ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle ve İSKİ'nin kaynaklarını, kaynak probleminin de olmadığını dikkate alarak bu maddeyi şimdi değil kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Yani bu ay su zammı konuşulmayacak. Kasım ayında İSKİ'li yetkililer bize ihtiyaç analizlerini sunduktan sonra o gün tartışılarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı