Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'Rumeli Hisarı'na köşk' sorusu - Haberler
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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "Rumeli Hisarı'na köşk" sorusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'nda yaptırdığı ve İHA'nın gündeme getirdiği saray gibi lojman, İBB Meclisi'nde de tartışma konusu oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'nda yaptırdığı ve İHA'nın gündeme getirdiği saray gibi lojman, İBB Meclisi'nde de tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Rumeli Hisarı'na şehitliğe yapmış olduğunuz başkan köşkünü yaparken kime sordunuz, bu köşkte nasıl oturacaksınız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı Şehitlik Dergahı ve Naif Baba Tekkesi arazisine yaptırdığı başkanlık konutu tartışmalara neden olmuş, İHA'nın gündeme getirdiği köşk kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Konu ile ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu ise "İBB'nin kendi arazileri vardır. Bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca liraya mal olan saray gibi lojman, İBB Meclisi'nde de gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu meclisteki konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu'na Rumeli Hisarı'ndaki köşkü sordu. Göksu, "Soruyorum Rumeli Hisarı'na şehitliğe yapmış olduğunuz başkan köşkünü yaparken kime sordunuz, hangi vatandaşa sordunuz. Bu köşkte nasıl oturacaksınız. Hangi vatandaşa sordunuz, bu köşkte nasıl oturacaksınız. Soruyorlar 'bu sarayı niye yaptın, kendime değil belediyeye yaptım' diyor. Vay be ne büyük zeka, ne büyük icraat. Bunlar israf diyorlardı ya, yolsuzluk diyorlardı ya, dürüstlük diyorlardı ya, hepsi içinde yüzdükleri kendi icraatları, çıkın bu köşkü açıklayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Rumeli Hisarı'na köşk sorusu

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Rumeli Hisarı'na köşk sorusu

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Haber: Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'Rumeli Hisarı'na köşk' sorusu - Haberler
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