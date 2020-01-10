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Tevez'in Roma'ya Frikik Golü

2012-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Carlos Tevez, takımının Roma'ya 2013-14 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu karşılaşmada bu harika frikik golüyle beraberliği sağlamış ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj kazandırmıştı.

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:19

2012-2015 yılları arasında forması giyen Carlos Tevez, takımının 'ya 2013-14 sezonunda 'nda konuk olduğu karşılaşmada bu harika frikik golüyle beraberliği sağlamış ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj kazandırmıştı.

Kaynak: Dugout

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