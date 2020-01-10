Tevez'in Roma'ya Frikik Golü

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:19

2012-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Carlos Tevez, takımının Roma'ya 2013-14 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu karşılaşmada bu harika frikik golüyle beraberliği sağlamış ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj kazandırmıştı.