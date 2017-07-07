Tev Trabzon Şubesi Başkanı Melek Açıklaması

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Trabzon Şubesi Başkanı Hasan Melek, "TEV, 50 yılda 230 bin 628 yurtiçi bursu, bin 800 yurtdışı bursu, 27 eğitim tesisi, 176 üstün başarı bursu verdi. Trabzon'da da 390 öğrenciye burs verildi." dedi.



TEV Trabzon Şubesi Başkanı Melek, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, vakfın kuruluşundan bugüne kadar 9 ilde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.



TEV'in merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime katkı vermiş 205 hayırsever tarafından 1967 yılında İstanbul'da kurulduğunu dile getiren Melek, "Vakfın kuruluş amacı, insan kaynaklarımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmektir. En önemli yaklaşımı ise insanlarımızın çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla olanaklarını yöneltecekleri ortamların hazırlanması olmuştur." dedi.



Eğitimin önemine dikkat çeken Melek, şöyle konuştu:



"Bir diğer amacımız da, TEV olarak başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitim bursu vermek, ülkemizin geleceğinde rol oynayacak liderlik vasfı taşıyan daha çok gence üstün başarı bursu vermektir. Türk Eğitim Vakfı bünyesinde hizmet vermekte olan TEVİTOL'de daha fazla üstün yetenekli genci eğiterek, gözetilmesi gereken bu potansiyel ülkemize kazandırmaktır. Trabzon'da mevcut olan kız öğrenci yurdu sayımızı artırmak, ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde ilköğretim okulları, öğrenci yurtları, öğretim merkezleri açmak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir."



"Son 3 ayda 4 bağış aldık"



TEV'in bu yıl kuruluşunun 50'nci yılını kutladığına da işaret eden Melek, "TEV 50 yılda 230 bin 628 yurtiçi bursu, bin 800 yurtdışı bursu, 27 eğitim tesisi, 176 üstün başarı bursu verdi. Trabzon'da da 390 öğrenciye burs verdik." dedi.



Melek, tek kaynaklarının bağışlar olduğuna da dikkati çekerek, "Kaynaklarımız hibe yolu ile yapılan bağışlar, vasiyet bağışları, TEV çelenkleri, mutlu ve özel gün kartları, şahıs ve kurum bağışlarıdır. Son 3 ayda ülkemizin geleceğini eğitimde gören gönlü yüce hemşehrilerimizden 4 bağış aldık. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Melek, eğitimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için de kaynakların artırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.