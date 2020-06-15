TEV Korona kahramanlarına vefa fonu büyümeye devam ediyor
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TEV Korona kahramanlarına vefa fonu büyümeye devam ediyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından "Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek" sloganıyla başlatılan "TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu", bireysel ve kurumsal bağışlarla 2 Milyon TL'yi aştı.

TEV Korona kahramanlarına vefa fonu büyümeye devam ediyor
15.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:33

Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için hayata geçirilen fonun kapsamını genişleten TEV, vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere salgın döneminde korona virüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda burs desteğinde bulunacak.

Tam 53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türkiye'nin en köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), koronavirüs (Covid-19) salgınında görev alan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için hayata geçirdiği 'TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'nun kapsamını genişletiyor. Bu doğrultuda TEV, yine vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere korona ile mücadele sırasında virüse yakalanıp yaşamını yitirenlerin çocuklarına ihtiyaç kriterlerine göre öğrenim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor.

"TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu bireysel ve kurumsal bağışlarla 2 Milyon TL'yi aştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral Genel Müdürü Yıldız Günay,, Türk Eğitim Vakfı'nın çağdaş Türkiye idealine olan tutkusuyla tam 53 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiğini söyledi.Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalıştığının altını çizenTürk Eğitim Vakfı İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral, Günay, "Bu seferberlikte yola çıkarken amacımız sadece sağlık çalışanları değil ilerleyen dönemde korona döneminde çalışırken vefat edenlerin çocuklarına da eğitim desteği sağlamak için kapsamımızı genişletmekti. Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz kısa sürede büyüdü ve bugün itibarıyla 2 Milyon TL'yi aştı. Bize ilham ve cesaret veren bu dayanışmayla fonumuzun kapsamını genişletiyoruz ve başta yine vefat etmiş sağlık çalışanlarımızın çocukları olmak üzere korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden herkesin çocuğuna ihtiyaç kriterleri gözetilerek destek vermek üzere projemizi büyütüyoruz. Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara mümkün oldukça eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki, korona yüzünden vefat eden bu vatandaşlarımız, özveriyle çalışırken yaşamlarını yitirdiler. Şimdi hepsinin çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

"TEV olarak milletimizin gösterdiği bu büyük hassasiyete teşekkürü bir borç biliyoruz."

Türk Eğitim Vakfı İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral Genel Müdürü Yıldız Günay, fonun açılmasından sonra gösterilen duyarlılığa da işaret ederek "Türkiye'nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız projemize büyük hassasiyet gösterdi.Türk Eğitim Vakfı olarak milletimizin gösterdiği bu büyük hassasiyete teşekkürü bir borç biliyoruz. Herkese bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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