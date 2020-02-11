TEV'in üstün başarı bursiyerleri tanıtıldı

11.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:40

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Vakfın ana amacının sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Onların hak ettikleri noktalara gelmeleri sonucunda ülkemizin geleceği de güvence altına alınmış olacak. Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yırcalı, TEV'in üstün başarı bursiyerlerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Vakıf olarak Üstün Başarı Bursları ile geleceğin liderleri olacak üstün başarılı gençleri desteklediklerini belirtti.

Bu gençlere yalnızca maddi destek vermekle kalmayıp onları bu üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yırcalı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 705 gencimiz vakfımızdan bu bursu almaya hak kazandı. Şu anda eğitimine devam eden 154 gencimiz bulunuyor. Bugün ise geleceğin 59 lider adayını daha tanıştıracağız. Bu gençlerimiz ülkemizin 24 farklı ilinden gelerek ailemize katıldılar ve çalışmalarına devam edecekler. Bugüne kadar 58 ilden üstün başarılı öğrencilerimizi desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Türk Eğitim Vakfının ana amacı, sıradan olmayan gençlerimizin iyi yetiştirilmesini sağlamak. Onların hak ettikleri noktalara gelmeleri sonucunda ülkemizin geleceği de güvence altına alınmış olacak. Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağımıza inanıyoruz. Bu felsefenin hala kati surette geçerliliğini koruduğunu ve bizim için de her zaman yol gösterici olduğunu belirtmek isterim."

"Üstün Başarı Bursu ile mentorluk desteği de veriyoruz"

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay da gençlere Üstün Başarı Bursu ile birlikte mentorluk desteği de verdiklerini değinerek, şunları söyledi:

"2015 yılından bu yana, kurucuları TEV bursiyeri olan Mentorink adlı dijital platform vasıtasıyla tüm bursiyerlerimize bu imkanı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz mentorluk çalışmaları, bu alanda dünyanın en büyük iki organizasyonundan biri olan EMCC (European Mentoring ve Coaching Council) tarafından ödüle layık görüldü. Bu ödülü Vakfımıza kazandıran Mentorink'in kurucuları Bekir Topaloğlu ve Mahmut Kafkas'ın yanı sıra bize destek veren tüm gönüllü mentörlerimize kalpten teşekkür ediyorum."

Burs almaya hak kazanan gençlerin isimlerinin okunduğu toplantıda, bazı bursiyeriler de kendilerini tanıttı.

TEV Üstün Başarı Bursu

Burs için, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda ilgili puan türlerine göre ilk 5 bine girerek hukuk, idari bilimler, mühendislik, sağlık, sosyal ve temel bilimler alanlarında öğrenim görmeye hak kazanan gençler başvuru yapabiliyor.

Ayrıca aynı koşulları sağlayan ve hazırlık sınıfından 1. ve 2. sınıfa geçen öğrenciler de bursa başvurabiliyor.

Bu öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için hazırlık sınıfını başarıyla geçmesi, 1. sınıfı da en az 3,50 not ortalaması ile tamamlamış olması gerekiyor.

Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile plastik sanatlar alanlarından 2. sınıfa geçmiş, en az 3,20 ortalamaya sahip öğrenciler burs için başvuru yapabiliyor.

Sanat bursiyerleri Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar öğretim üyeleri ile konunun uzmanı ressamlar huzurunda gerçekleşen değerlendirme sonucunda seçiliyor.

Kaynak: AA