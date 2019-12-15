TEV'den Kazım Kurt'a teşekkür plaketi
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TEV'den Kazım Kurt'a teşekkür plaketi

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.

15.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:17
TEV'den Kazım Kurt'a teşekkür plaketi

(TEV) Şubesi, Belediye Başkanı 'u ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Türk Eğitim Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Tuğba Damarsoy katıldı. Odunpazarı Belediyesinin kendilerine her zaman destek verdiğini belirten Damarsoy, Başkan Kurt'a TEV'e verdiği destek için teşekkür etti. Başkan Kurt'a TEV'in yeni projelerini anlatan Damarsoy, "TEV'in kıymetli bağışçısı Safiye Ayla'yı anma etkinliğinde Odunpazarı Belediyesi çok önemli katkılarda bulundu. Katkılarından dolayı Türk Eğitim Vakfı ailesi olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" diyerek, Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.


Tuğba Damarsoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin demokratik kitle


örgütlerine her zaman destek vereceğini söyledi. TEV ile Odunpazarı Belediyesinin işbirliğinin devam edeceğini kaydeden Başkan Kurt, TEV'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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