Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans

Yeni Malatyaspor'un başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, 5 maçta 3 gol atmayı başararak takımının en skorer ismi oldu.

Yeni Malatyaspor'un başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, 5 maçta 3 gol atmayı başararak takımının en skorer ismi oldu.

Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki başarılı forveti Tetteh, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 2021-2022 sezonuna istikrarlı başlayan Tetteh; Göztepe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6 müsabakada 7 gol bulan Doğu Anadolu ekibinde, 3 kez fileleri havalandıran Tetteh'i 2 gol ile Adem Büyük takip ediyor.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans

Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans

Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Özge Özpirinçci Demet Özdemir
Spor Amelia Hamlin Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Donald Trump Muslera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tetteh'den 5 maçta 3 gollük performans - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:41:48. #1.11#