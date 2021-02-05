TETSİAD Başkanı Bayram: "İhracatçıları destekleyen yapısal reformlar şart"

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ihracatta ocak ayında yakalanan ivmenin devamı için üretici ve ihracatçıları destekleyen yapısal reformların şart olduğunu belirtti.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ihracatta ocak ayında yakalanan ivmenin devamı için üretici ve ihracatçıları destekleyen yapısal reformların şart olduğunu belirtti.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ocak ayında tüm zamanların en iyi ihracat rakamlarına ulaştığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin zorlukları da hesaba katıldığında milli bir başarı hikayesi yazıldığını ifade etti.

İş dünyasının ve ihracatçıların dünyayı etkileyen salgın süreciyle oluşan yeni dünya düzenini iş yaşamına adapte ettiğini vurgulayan Bayram, "Bunun yanı sıra dijitalleşme süreciyle yeni pazarlara nitelikli ve kaliteli ürünler sunma zorunluluğunu beraberinde getiren sürece hızlıca adapte olundu." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, Türk ev tekstili sektörü temsilcileri olarak ülke ihracatına katkılarını her geçen gün artırmak için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Katma değerli bir sektörde hizmet veren iş insanları olarak, yeni pazarlarda yer bulabilmenin yollarını arıyoruz. Bu anlamda dünyadaki üretim ve tüketici trendleri, pazar ihtiyaçlarının doğru analizi, üretimde, satış, tedarik ve dağıtımda en doğru yöntemlerin belirlenip kullanılması için dünyayı sürekli takip edip kendimizi güncelliyoruz. İhracat rakamlarında yakalanan başarının devamı için üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmesi gerekiyor. İhracatta ocak ayında yakalanan ivmenin devamı için üretici ve ihracatçıları destekleyen yapısal reformlar yapılması şart. Salgının başından bu yana açıklanan destek paketleri üreticiyi ayakta tutsa da sürecin uzun sürmesi ve salgın sürecinde oluşan belirsizliklerle sorunlar devam ediyor. Üretimin ve ihracatın önünü açacak yapısal reformlarla krizi fırsata çevirerek yeni dünya düzeninde ülke olarak kendimize daha sağlam yer edinebiliriz. Bu yolda sektör temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz