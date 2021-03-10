TETO Games, espor sektörüne giriş yaptı!
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TETO Games, espor sektörüne giriş yaptı!

10.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:13
TETO Games, espor sektörüne giriş yaptı!

Pandemi döneminde çevrimiçi espor turnuvalarına artan ilginin bir kancası olmak için hayata geçen TETO Games, kısa bir sürede 2 binden fazla kayıtlı oyuncu sayısına ulaştı.

Eski profesyonel espor oyuncularının kurduğu TETO Games, oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmak için hayata geçti. Özellikle, turnuvalar esnasında oluşan iletişim sorunlarını bertaraf etmek için, hızlı ve sorunsuz çalışan bir sistem tasarladılar.

Esporcu olmadığı halde, rekabetçi turnuvaları takip etmeyi seven kullancılar için de bir sistem geliştirildi. TETO Games web sitesi üzerinden tüm turnuvaların formatı, takvimi, aşamaları ve grupları kolayca takip edilebiliyor. Ayrıca maç sonuçları ve sıralamalar anlık olarak güncelleniyor.

https://www.tetogames.com sitesi üzerinden kullanıcılar ücretsiz olarak oyuncu profili ve espor takımı oluşturabiliyor. Kayıtları açık turnuvalara başvurmak isteyen ve geçmiş turnuvaların sonuçlarını merak edenler siteyi ziyaret edebilirler.

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