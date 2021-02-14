Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1
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Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

14.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:01
Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Aydın Karsavuran (xx), Mehmet Dura (xx)TURGUTLUSPOR: Hüseyin (xx) - Mete (xx), Talha (xxx), Erdoğan (xxx), Marvin Sinan (xxx), Kadir (xxx), Samed Hakan (xx), Erkan (xx), Mithat (xxx) (Dk. 62 Emre xx), Muhammet Arslantaş (xxx) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Aydın Karsavuran (xx), Mehmet Dura (xx)

TURGUTLUSPOR: Hüseyin (xx) - Mete (xx), Talha (xxx), Erdoğan (xxx), Marvin Sinan (xxx), Kadir (xxx), Samed Hakan (xx), Erkan (xx), Mithat (xxx) (Dk. 62 Emre xx), Muhammet Arslantaş (xxx) (Dk. 84 Emre), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 56 Mutlu xx)TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ali (x) - Eren (xx) (Dk. 85 İzzet), Ömer Faruk (x), Yiğitcan (xx), Hebat (x), Hasan (x) (Dk. 66 Yusuf Ensar xx), Kadir Taşoğlu (x), Cihan (xx), Kadir Bekmezci (x), Cengizhan (xx), Fırat Ergün (x) (Dk. 77 Fırat Sefa x)GOLLER: Dk. 37 Marvin Sinan, Dk. 54 Muhammet Haşim, Dk. 67 Erkan (Turgutluspor), Dk. 74 (Pen.) Cengizhan (Elazığspor) SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Cihan, Yusuf Ensar, Hebat (Elazığspor), Talha (Turgutluspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsılan Turgutluspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor engelini aşıp Play-Off hattındaki yerini korumayı başardı: 3-1.7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 37'nci dakikada Marvin Sinan, 54'üncü dakikada Muhammet Haşim ve 67'nci dakikada Erkan atarken konuk ekibin tek golü 74'üncü dakikada penaltıdan Cengizhan'dan geldi. Grupta evinde oynadığı 11 maçta 10'uncu galibiyetini alan Turgutluspor, bu skorla 42 puana ulaştı.9'uncu dakikada gelişen Turgutluspor atağında Kadir'in sol kanattan yerden pasında Marvin Sinan vurdu, top kaleci Ali'nin müdahalesiyle kornere gitti. 16'ncı dakikada Elazığspor gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta Cengizhan yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Hüseyin topa iki hamlede sahip oldu. 21'inci dakikada Cengizhan'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topa Kadir Bekmezci vurdu, top kalecide kaldı. 37'nci dakikada Turgutluspor golü buldu. Kadir'in sol kanattan ceza alanına ortasında Marvin Sinan arka direkte kafayı vurdu, defansa da çarpan top ağlara gitti: 1-0.54'üncü dakikada Turgutluspor farkı ikiye çıkardı. Mithat'ın ara pasıyla ceza alanına giren Kadir, Kadir Taşoğlu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Haşim'in vuruşunda kaleci Ali uzanarak önledi ancak dönen topu aynı futbolcu tamamladı: 2-0.67'nci dakikada Samed'in ara pasıyla sağdan defansın arkasına sarkan Marvin Sinan'ın yerden pasında Erkan, altı pas içinde bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0. 74'üncü dakikada Elazığspor farkı ikiye düşürdü. Ceza alanına giren Cengizhan, Talha'nın müdahalesiyle yere düşünce hakem penaltı dedi. Penaltı atışı kullanan Cengizhan, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 3-1.78'inci dakikada Elazığspor ikinci gole çok yaklaştı. Kadir Bekmezci'nin 20 metreden serbest vuruşunda kaleye giden topu kaleci Hüseyin güçlükle kornere çeldi. Karşılaşma Turgutluspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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